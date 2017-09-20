Парламент Крыма принял закон о списании украинских кредитов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Государственный совет Крыма в среду принял в первом чтении закон, регламентирующий порядок списания с крымчан кредитов, взятых в украинских банках.

"Подлежит списанию в полном объеме задолженность: если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышает 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей", — говорится в законе.

В документе также прописываются механизмы и категории заемщиков, имеющих право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками, которые оставили полуостров в одностороннем порядке после воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Госдума приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. В частности, поправки наделили парламент республики полномочиями по списанию долга с граждан. Согласно документу, физические и юридические лица освобождаются от погашения задолженности до 5 миллионов рублей в полном объеме.