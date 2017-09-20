Парламент Крыма принял закон о списании украинских кредитов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Государственный совет Крыма в среду принял в первом чтении закон, регламентирующий порядок списания с крымчан кредитов, взятых в украинских банках.
В документе также прописываются механизмы и категории заемщиков, имеющих право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками, которые оставили полуостров в одностороннем порядке после воссоединения Крыма с Россией.
Ранее Госдума приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. В частности, поправки наделили парламент республики полномочиями по списанию долга с граждан. Согласно документу, физические и юридические лица освобождаются от погашения задолженности до 5 миллионов рублей в полном объеме.