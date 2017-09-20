СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что "Нафтогаз Украины" насчитал мифические суммы убытков в Крыму, и призвал киевские власти сначала возместить полуострову ущерб за годы нахождения под украинской юрисдикцией.

Ранее в среду НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу Нафтогаз — ОАО "ГАО "Черноморнефтегаз", ОАО "Укртрансгаз", ГП "Ликво", ОАО "Укргаздобыча", ОАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" — заявили о подаче в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, искового заявления о возмещении убытков , причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым.

Группа "Нафтогаз" со ссылкой на экспертов оценивает убытки от утраты активов в Крыму в сумму около 5 миллиардов долларов.

"Прежде, чем подавать такие иски, так называемый официальный Киев должен был возместить Крыму и крымчанам те расходы, затраты и потери, которые понес полуостров за 23 года украинской аннексии. Была разрушена инфраструктура полуострова, предприятия, сельское хозяйство, промышленность, отрасли дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства. Все это наследие так называемого "умелого" управления украинских чиновников, ставленников и варягов, которые были направлены на полуостров", — заявил РИА Новости Полонский.

По его мнению, если подсчитать потери и ущерб, нанесенный Крыму во времена украинской действительности, то они "намного превысят те мифические суммы, которые пытаются насчитать киевские власти".

"Это обычная украинская тактика, поскольку сами они не в состоянии на сегодня ни денег заработать, ни привести экономику в порядок. Все, что они могут, так это ходить побираться и что-то требовать: то кредит кто-то даст, то имущество, то гуманитарную помощь, то танки пришлют ржавые. Это обычная тактика поведения действующих украинских властей, которые сами ни на что не способны", — добавил вице-премьер.

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