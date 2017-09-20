Собственник Бинбанка попросил ЦБ о санации компании через ФКБС

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Собственник Бинбанка попросил ЦБ рассмотреть возможность санации кредитного учреждения через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В ведомстве отметили, что в случае принятия положительного решения Бинбанк станет второй компанией, которая будет санироваться через новый механизм. Первым стал в конце августа "ФК Открытие".

В среду "Ведомости" сообщили, что Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке. По данным источников газеты, вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемые совладельцем банка Микаилом Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал".

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен закрывать глаза на проблемы в крупных банках. По ее словам, новый механизм санации позволяет курировать даже системно значимые финансовые организации.

Бинбанк был основан в 1993 году. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа компания занимала 11-ое место в банковской системе, ее активы оцениваются в 1,2 триллиона рублей.