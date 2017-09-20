Нефть дорожает в ожидании статистики по запасам в США

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о ее запасах в США за неделю, инвесторы также ожидают тех же данных от министерства энергетики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.29 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,29%, до 55,30 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,60%, до 50,20 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 сентября, выросли на 1,4 миллиона баррелей, до 470 миллионов баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 422 тысячи баррелей.

Позднее в среду будут опубликованы данные минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю. По прогнозам аналитиков, запасы увеличились на 2,925 миллиона баррелей, или на 0,62% — до 471,125 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают отыгрывать слова министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, который заявил, что Ирак и некоторые другие нефтедобывающие страны считают, что необходимо сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ еще примерно на 1%. По словам аль-Лаиби, сокращения добычи странами ОПЕК идут хорошо, страны вне ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей мере, но это согласуется с ожиданиями.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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