СМИ: Центробанк может ввести временную администрацию в Бинбанке

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора для санации банков, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к ЦБ, трех государственных банкиров и одного частного и еще несколько источников.

"Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков", — говорится в сообщении.

По данным источников газеты, вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал".

Двое из собеседников издания говорят, что ЦБ может объявить свое решение в четверг.

"ЦБ не комментирует действующие банки. Шишханов отказался от комментариев. Связаться с Михаилом Гуцериевым, основателем и совладельцем Бинбанка, во вторник не удалось. Евгений Давыдович, 18 сентября назначенный предправления Бинбанка, не стал комментировать "гипотетические слухи", — пишет издание.

"Акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ, знают два собеседника "Ведомостей". Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков – до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения – на 22 млрд руб. до 534 млрд", — пишут "Ведомости".

ЦБ в августе объ­явил о мерах спасения банка "Откры­тие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в Р­оссии, а после начав­шегося в июне резкого оттока средств кли­ентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санац­ия с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда кон­солидации банковского сектора, станет гл­авным акционером "Открытия".