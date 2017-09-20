Минфин США будет работать с ООН над усилением давления на КНДР и Иран

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Минфин США намерен сделать конкретные шаги по недопущению распространения оружия массового поражения такими правительствами, как Иран и Северная Корея, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин, комментируя речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

Во вторник в рамках выступления на Генассамблее ООН Трамп обрушился с резкой критикой на "страны-изгои" Иран и КНДР, которые, по его словам, представляют главную угрозу мировому порядку.

"Президент дал четко понять, что Соединенные Штаты не позволят репрессивным правителям в Иране или Северной Корее держать мир заложником, в то время как они работают над распространением оружия массового поражения. Мы будем сотрудничать с нашими коллегами в ООН и гарантировать, что это стратегически важное объединение сделает конкретные шаги, чтобы способствовать безопасности, процветанию во всем мире", — говорится в заявлении главы минфина, поступившем в распоряжение РИА Новости.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп является противником достигнутого соглашения. США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.