СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Налоги должны платить все, кто зарабатывает деньги в РФ, поэтому введение НДС для зарубежных интернет-магазинов — правильный шаг, сообщил РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее разработала и направила в правительство законопроект о введении НДС для иностранных онлайн-магазинов. Проект предлагает ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с законом о "налоге на Google". Налог для иностранных интернет-магазинов предлагается установить в размере 15,25% от конечной цены товара. За неуплату интернет-страницы продавцов АКИТ предлагает блокировать.

"Я слышал про эту инициативу. Мы в ней не принимаем участие. У меня возникает только один вопрос — администрирование. Очевидно, это должно обсуждаться с налоговой службой", — сказал Жаров.

При этом глава Роскомнадзора согласен с тем, что отечественные и иностранные ритейлеры должны быть в равных условиях.

"Свой рынок надо защищать. Налоги в бюджет страны должны платиться всеми, кто здесь зарабатывает деньги. С подходом я согласен", — подчеркнул Жаров.