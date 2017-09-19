Венеция потеряла более трех млрд евро после снижения экспорта в Россию

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Венеция потеряла более трех миллиардов евро в связи с падением экспорта итальянских товаров в РФ, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.
Как отметили в департаменте, в 2016 году товарооборот между Москвой и итальянскими организациями сократился на 4,6% по сравнению с 2015 годом и составил 4,3 миллиарда долларов США. Однако начиная с первого квартала нынешнего года товарооборот стал расти и возрос в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2016 года.
Дни Москвы проходят в трех итальянских городах – Венеции, Милане и Генуе – с 18 по 26 сентября. Обширная программа мероприятий включает в себя не только выставки, концерты, презентации, спортивные соревнования, но затрагивает также и экономические сферы сотрудничества.