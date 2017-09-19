Венеция потеряла более трех млрд евро после снижения экспорта в Россию

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Венеция потеряла более трех миллиардов евро в связи с падением экспорта итальянских товаров в РФ, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.

"Потери из-за напряжённых отношений, которые возникли между Россией и ЕС, затронули многие сектора итальянской экономики. Антироссийские санкции контрпродуктивны. Это сегодня понимают многие деловые люди, в том числе и в Италии. Торговая война уже привела к общим потерям на сумму более 10 миллиардов евро после снижения экспорта итальянских товаров в Россию. При этом только Венеция потеряла более 3 миллиардов евро, и особенно это плохо сказалось на агропромышленном комплексе региона", — сказал Черемин, выступая на экономическом форуме на итальянском острове Сан-Джорджио Маджоре в рамках Дней Москвы в Италии.

Как отметили в департаменте, в 2016 году товарооборот между Москвой и итальянскими организациями сократился на 4,6% по сравнению с 2015 годом и составил 4,3 миллиарда долларов США. Однако начиная с первого квартала нынешнего года товарооборот стал расти и возрос в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Дни Москвы проходят в трех итальянских городах – Венеции, Милане и Генуе – с 18 по 26 сентября. Обширная программа мероприятий включает в себя не только выставки, концерты, презентации, спортивные соревнования, но затрагивает также и экономические сферы сотрудничества.