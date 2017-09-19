ФАС продлила рассмотрение ходатайства "Яндекс.Такси" и Uber о слиянии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила на два месяца рассмотрение ходатайства "Яндекс.Такси" и Uber о слиянии в РФ, заявила журналистам начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в кулуарах "Недели конкуренции".

"Мы проводим анализ (сделки — ред.). Рассмотрение ходатайства продлили на два месяца", — заявила она.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.