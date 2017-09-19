ФАС не видит возможности для продления сроков отмены роуминга в России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит возможности продления для операторов "большой четверки" дедлайна по отмене роуминга в России, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

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Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

Без предупреждения меняли условия тарифов

Нет, никаких проблем не возникало Результаты 28.2% Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

42.8% Мне самовольно подключали дополнительные услуги

5.6% Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

12.2% Без предупреждения меняли условия тарифов

11.2% Нет, никаких проблем не возникало Все опросы Голосовать

В середине июля антимонопольная служба предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. В августе ФАС продлила срок исполнение предупреждения по роумингу до 15 декабря. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал на прошлой неделе, что, по его мнению, исполнение предписания будет продлено.

"Мы не обсуждаем вопрос о продлении (исполнения предписания ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в России — ред.). Мы концентрируемся все-таки на тех датах, которые были у нас в предупреждениях", — рассказал он журналистам.

При этом замглавы ФАС отметил, что есть ряд вопросов, которые требуют взаимодействия между Минкомсвязи и ФАС. "Важно, что у нас есть понимание этой работы", — сказал Голомолзин.