ФАС не видит возможности для продления сроков отмены роуминга в России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит возможности продления для операторов "большой четверки" дедлайна по отмене роуминга в России, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
28.2%Да, непонятным образом исчезали деньги со счета
42.8%Мне самовольно подключали дополнительные услуги
5.6%Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом
12.2%Без предупреждения меняли условия тарифов
11.2%Нет, никаких проблем не возникало
"Мы не обсуждаем вопрос о продлении (исполнения предписания ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в России — ред.). Мы концентрируемся все-таки на тех датах, которые были у нас в предупреждениях", — рассказал он журналистам.
При этом замглавы ФАС отметил, что есть ряд вопросов, которые требуют взаимодействия между Минкомсвязи и ФАС. "Важно, что у нас есть понимание этой работы", — сказал Голомолзин.