Fitch оценило застрахованные убытки от урагана "Ирма"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подлежащие возмещению убытки в связи с ураганом "Ирма" по разным оценкам могут стоить страховой отрасли 25-50 миллиардов долларов, говорится в релизе международного рейтингового агентства Fitch.

Такие убытки, считает агентство, будут существенными для компаний, относящихся к страховому рынку (и рынку перестрахования) штата Флорида. При этом Fitch поясняет, что связанные с ураганом "Ирма" убытки, по ожиданиям, не окажут существенного негативного воздействия на достаточность капитала страховщиков. В связи с этим агентство не ожидает, что такое влияние может привести к снижению рейтингов страховых компаний в краткосрочной перспективе.

Согласно данным агентства, с рисками продолжающихся краткосрочных убытков в связи с ураганами 2017 года могут столкнуться перестраховщики и некоторые крупные страховые компании. После ураганов "Ирма" и "Харви" могут возникнуть дополнительные убытки, которые могут потенциально воздействовать на рейтинги.

"Перестраховщики будут нести значительную долю убытков от "Ирмы", но рынок перестрахования достаточно хорошо подготовлен для потерь от урагана, что частично связано с отсутствием крупных ураганов на побережье в течение 11 лет до "Ирмы", — приводятся в релизе слова директора Fitch Криса Граймса (Chris Grimes).

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.