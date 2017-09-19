Китай запустил кампанию по защите прав интеллектуальной собственности

ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Правительство Китая запустило кампанию по реализации программы защиты прав интеллектуальной собственности иностранных компаний, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.

Главным образом программа будет направлена на борьбу с посягательством на чужие права, предумышленной регистрацией товарных знаков, имитирующих уже существующие иностранные бренды, пиратским копированием файлов иностранных компаний в интернете, нарушениями патентного права, промышленным шпионажем.

Для воплощения в жизнь новой программы по всей стране с сентября по декабрь этого года была сформирована рабочая группа из представителей 12 ведомств, в том числе министерства общественной безопасности, Государственного управления по защите прав интеллектуальной собственности, министерства коммерции, главного таможенного управления, Верховного народного суда.

При выявлении соответствующих нарушений в отношении иностранных компаний будет проводиться тщательное расследование и в зависимости от серьезности преступления и принесенного им вреда, будут приниматься меры по наказанию виновных.

Министерство коммерции также отметило, что это первый случай, когда правительство Китая обратило на эту проблему столь пристальное внимание.