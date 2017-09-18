Лаос, Колумбия и Мексика начали закупать российское зерно

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Закупку российского зерна начали такие страны, как Лаос, Колумбия и Мексика — ранее эти страны импорт зерновых из РФ не осуществляли, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Открываются новые рынки, такие, как Лаос, который ранее не закупал… Допустим, Колумбия, которая никогда не покупала, начала покупать. Венесуэла — понятно, в силу обстоятельств с Соединенными Штатами, которые присутствовали — то же самое. Мексика стала закупать, и отправили около 300 тысяч тонн зерна уже в Мексику", — сказал Данкверт в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Комментируя качество урожая пшеницы в 2017 году, глава службы отметил, что доля пшеницы 3-го класса в общем объеме будет выше, чем в прошлом году — около 25% против 22%. В целом доля продовольственной пшеницы составит 65-68%.

"Урожай хороший, этому надо радоваться, и нужно, чтобы это было системно, каждый год. Тогда рынки сбыта будут завоевываться, потому что рынки сбыта завоевываются хорошим качеством. Во многих странах, в США, Канаде, Австралии, только государство контролирует качество", — подчеркнул он. В то же время, глава Россельхознадзора призвал заниматься диверсификацией производства зерновых культур.

"Нужно производить, допустим, то количество пшеницы, которое сейчас, а увеличивать производство кукурузы. Потому что ряд крупных импортеров рядом с нами — в том числе Иран, та же Турция. В целом сельхозпроизводители должны понять, что нужно ориентироваться таким образом, чтобы определенная диверсификация была", — указал Данкверт.