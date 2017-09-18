Биткоин вернулся к торгам в районе 4 тысяч долларов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вернулась к торгам в районе 4 тысяч долларов, следует из данных торгов.

Биткоин начал падение в начале сентября на фоне негативных новостей. После отметки в 4,9 тысячи долларов за единицу криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума криптовалюта достигла 15 сентября и торговалась на уровне 3,1 тысячи доллара. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. На следующий день, 16 сентября, он уже торговался выше 3,5 тысячи долларов. В воскресенье биткоин продолжил рост, а в понедельник вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.

Таким образом, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 21.07 мск рос на 9,3% и торговался в районе 4 тысяч долларов, на BitStamp – на 9,5%, также до 4 тысяч долларов, на Poloniex – на 8,8%, до 4 тысяч долларов.

Другие криптовалюты также показывают рост. Например, Ethereum на 21:09 мск рос на 14,2% на бирже Bitfinex и торговался в районе 293,6 доллара. Ripple на этой же бирже рос на 4,8%, до 19,02 цента, Bitcoin Cash — на 7,8%, до 473 долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 21.12 мск составляла около 137,3 миллиарда долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигла 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 65,9 миллиарда долларов (48% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 27,3 миллиарда долларов. На третьем месте — Bitcoin Cash с капитализацией 7,7 миллиарда долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составила 7,1 миллиарда долларов.