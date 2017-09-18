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Экономика

"Три кита" бюджета 2018-2020: соцсфера, безопасность и рост экономики

19:2618.09.2017
(обновлено: 19:29 18.09.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкЗаседание правительства РФ. Архивное фотоЗаседание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в понедельник одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы, основными направлениями расходов которого традиционно остаются социальная сфера, безопасность и поддержка экономики.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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На приоритетные проекты из бюджета в 2018 году выделили 168,1 млрд рублей
Другой важной новостью стало одобрение кабинетом министров поэтапного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Вместе с тем открытыми остаются ряд вопросов, например по величине дивидендов государственных компаний и банков, которые будут определяться в индивидуальном порядке правительством, а также по доходам от приватизации, поскольку в бюджете прописан консервативный прогноз — без реализации в ближайшую трехлетку пакетов крупных госкомпаний.

Основные параметры

Если рассматривать основные макроэкономические параметры федерального бюджета, то ожидается, что расходы в 2018 году составят 16,515 триллиона рублей, в 2019 году и 2020 году — 16,415 триллиона рублей и 17,24 триллиона рублей соответственно. Доходы же могут составить 15,182 триллиона рублей в 2018 году, 15,548 триллиона в 2019 году и 16,28 триллиона в 2020 году.

Мужчина в кассе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Топилин заявил о выделении средств на повышение зарплат бюджетникам
Следовательно, дефицит бюджета РФ в будущем году составит 1,332 триллиона рублей, в 2019 году — 867 миллиардов рублей, а в 2020 году — 960 миллиардов рублей. В процентах к ВВП это будет 1,37%, 0,84% и 0,87% соответственно.

Основным источником финансирования дефицита станут займы на внутреннем рынке. В 2018 году Минфин планирует чистый объем внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 868 миллиардов рублей, в 2019 году — 870 миллиардов рублей, в 2020 году — 1,341 триллиона рублей.

В 2018-2020 годах также планируются государственные внешние заимствования через выпуск ценных бумаг в эквиваленте 7 миллиардов долларов ежегодно на срок до 30 лет, однако привлеченные средства целиком пойдут на обслуживание текущего долга.

Планируется, что 2018-й станет последним годом, когда власти будут финансировать дефицит бюджета из ФНБ. За этот год из него в этих целях, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей. Далее ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году.

Экономический рост и соцобязательства

Премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, отметил, что проект бюджета на 2018-2020 годы сформирован так, чтобы при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства были исполнены.

Пенсионер. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены", — подчеркнул Медведев. Кроме того, по его словам, правительство предпринимает ряд шагов для обеспечения устойчивого экономического роста. Так, в бюджет закладываются ориентиры по сокращению дефицита и оптимизации бюджетных расходов, предусматривается и ограничение роста тарифов естественных монополий.

Власти РФ подтвердили сохранение моратория на повышение налоговой нагрузки для законопослушных налогоплательщиков. При этом, по словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет предусматривает налоговые стимулы для роста инвестиционной активности в стране.

"Мы будем стимулировать предпринимателей вкладывать свои собственные средства в новые производства через инвестиционную льготу в части налога на прибыль, есть у нас предложения и по стимулированию путем преференций по налогообложению движимого имущества — также стимулировать предпринимателей к инвестиционной активности", — сказал министр.

"Три кита" бюджета

Глава Минфина также рассказал, что основными направлениями расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах станут социальная сфера, оборона и безопасность, поддержка национальной экономики. По его словам, на социальную сферу суммарно придется 36,4% расходов (то есть около 6 триллионов рублей в 2018 году), на оборону и безопасность – 29% (порядка 4,8 триллиона рублей), национальную экономику – 14,7% (примерно 2,4 триллиона рублей в 2018 году).

Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность
Проект предполагает выделение в 2018 году на социальную политику 4,703 триллиона рублей (большую часть — 3,2 триллиона рублей — на пенсионное обеспечение), еще 626,3 миллиарда рублей на образование, 438,3 миллиарда рублей на здравоохранение, 131,6 миллиарда рублей на жилищно-коммунальное хозяйство, 92,8 миллиарда рублей на культуру и кинематографию, 58,96 миллиарда рублей на физическую культуру и спорт.

Опубликованный в открытом доступе документ предусматривает расходы бюджета РФ по разделу "Национальная оборона" в 2018 году в 943,6 миллиарда рублей, по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" — 1,3 триллиона рублей. Однако "львиная доля" расходов по этим разделам традиционно носит закрытый характер.

В разделе "Национальная экономика" на 2018 год запланированы расходы в 2,263 триллиона рублей.

Социальные новости

Одной из самых важных новостей понедельника, также связанной с бюджетом, стало одобрение правительством проекта о двухэтапном доведении МРОТ до прожиточного минимума.

Врач во время процедуры осмотра. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Проект бюджета: на здравоохранение в 2018 году выделят 438,3 млрд рублей
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что с первого января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 489 рублей — 85% от фактического прожиточного минимума за второй квартал текущего года. С 1 января 2019 года предусматривается выравнивание МРОТ и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте.

Топилин также рассказал, что бюджет предусматривает выделение средств на "майские указы" президента РФ Владимира Путина в части повышения зарплат бюджетников.

Страховые пенсии, по словам министра, в следующем году проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц — на 3,7% с 1 января. Другие социальные выплаты при этом проиндексируют традиционно — с 1 февраля и на фактическую инфляцию, которая, согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, составит по итогам 2017 года 3,2%. Социальные пенсии также традиционно будут проиндексированы с 1 апреля, на этот раз на 4,1%. А вот индексация пенсий работающих пенсионеров в 2018 году так и не возобновится.

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