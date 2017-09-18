Путин поручил кабмину утвердить план перехода на расчёты в рубли в портах

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить план мероприятий по переходу с 2018 года на расчёты в рубли за услуги, оказываемые в морских портах России, говорится на сайте Кремля.

Глава ФАС Игорь Артемьев в августе текущего года попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение акционерам НМТП перевести тарифы из долларов в рубли. Глава государства в итоге поручил с 1 января 2018 года перейти на такой режим работы и перевести тарифы всех стивидорных компаний в национальную валюту. Перечень поручений президента РФ по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, состоявшегося 16 августа 2017 года, опубликован в понедельник.

"Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода с 1 января 2018 года на осуществление расчётов за услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в российских рублях, предусмотрев в том числе: внесение необходимых изменений в законодательство РФ; установление переходного периода для компаний, имеющих по состоянию на 1 января 2018 года обязательства в иностранной валюте, принятые в целях реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, включив в него период рефинансирования указанных обязательств", — говорится в поручении.

Правительству РФ также поручено в срок до января 2018 года разработать механизм использования доходов, получаемых от аренды находящихся в государственной собственности объектов инфраструктуры морских портов, а также инвестиционного портового сбора на развитие морской портовой инфраструктуры России.