Проект бюджета: на здравоохранение в 2018 году выделят 438,3 млрд рублей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение в 2018 году составят 438,3 миллиарда рублей с последующим снижением до 403,9 миллиарда рублей в 2019 году и ростом до 472,8 миллиарда рублей в 2020 году, следует из проекта бюджета, опубликованного на портале правовых актов.

В федеральном бюджете на 2017 год расходы на здравоохранение составляют 378,7 миллиарда рублей.

В частности, расходы на стационарную медицинскую помощь в следующем году составят 133,8 миллиарда рублей, на амбулаторную — чуть более 99 миллиардов рублей, на скорую медпомощь — 4,2 миллиарда рублей, на лечение в санаториях будет выделено 33,7 миллиарда рублей.

На обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в проекте бюджета на 2018 год заложено 25,7 миллиарда рублей, на научные исследования в области здравоохранения — 20,8 миллиарда рублей.