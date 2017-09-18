Вирусы для добычи криптовалюты атаковали компьютеры россиян

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Хакеры разработали новую вредоносную программу — веб-майнер JS/CoinMiner.A, предназначенную для скрытой добычи (майнинга) криптовалют через браузеры пользователей, сообщается в пресс-релизе антивирусной компании ESET.

Отмечается, что "майнер" активен не только в России, на которую, по данным телеметрии ESET, приходится 65,29% отраженных атак. 21,95% атак приходятся на Украину и 6,49% на Белоруссию.

Уточняется, что скрипты для майнинга внедряют в популярные сайты с потоковым видео или браузерными играми, где пользователи проводят сравнительно много времени. Эти ресурсы ожидаемо загружают процессор, что позволяет замаскировать дополнительную нагрузку от майнера. Таким образом, скрипт работает дольше, оставаясь незамеченным.

Чтобы "поделиться" вычислительной мощностью компьютера с мошенниками, пользователю достаточно зайти на сайт с встроенным майнером. Пока страница открыта в браузере, процессор будет генерировать криптовалюту для авторов вредоносного скрипта.

С помощью веб-майнера злоумышленники добывают криптовалюты Feathercoin, Litecoin и Monero. В отличие от биткоинов, для майнинга этих валют не требуется специальное оборудование и вычислительные мощности, превосходящие возможности среднестатистического компьютера.

Специалисты компании рекомендует установить блокировщик рекламы или скриптов, а также включить обнаружение потенциально нежелательных приложений в антивирусном продукте. Отключение JavaScript в браузере защитит от несанкционированного майнинга, но создаст ограничения в использовании легитимных сайтов.