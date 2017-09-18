Шувалов заявил о возможности упрощения процедуры отчетности для бизнеса

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин обсуждают упрощение процедуры отчетности перед налоговыми органами для малого и среднего бизнеса при внедрении контрольно-кассовой техники, заявил на форуме "Опоры России" первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Он заметил, что на форуме прозвучала мысль о том, что законодательство РФ по контрольно-кассовой технике в нынешней редакции излишне жестко.
"Мы это отрабатываем вместе с (главой ФНС Михаилом — ред.) Мишустиным, будем докладывать и президенту, и сами обсуждать, каким образом можно сделать его так, чтобы он не был чрезмерно жестким для индивидуальных предпринимателей и тех, кто пользуется патентом", — подытожил он.