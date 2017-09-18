Шувалов заявил о возможности упрощения процедуры отчетности для бизнеса

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин обсуждают упрощение процедуры отчетности перед налоговыми органами для малого и среднего бизнеса при внедрении контрольно-кассовой техники, заявил на форуме "Опоры России" первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"У него (у главы Минэкономразвития Максима Орешкина — ред.) кстати есть идея, он ее с (министром финансов Антоном — ред.) Силуановым обсуждает — как при внедрении ККТ сделать так чтобы "упрощенка" вообще не имела никакой отчетности. Потому что электронный протокол позволяет нам самим составить все необходимые отчеты", — рассказал Шувалов, говоря о мерах для упрощения работы малого и среднего бизнеса.

Он заметил, что на форуме прозвучала мысль о том, что законодательство РФ по контрольно-кассовой технике в нынешней редакции излишне жестко.

"Мы это отрабатываем вместе с (главой ФНС Михаилом — ред.) Мишустиным, будем докладывать и президенту, и сами обсуждать, каким образом можно сделать его так, чтобы он не был чрезмерно жестким для индивидуальных предпринимателей и тех, кто пользуется патентом", — подытожил он.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером юбилейного форума "Опоры России" "15 лет вместе!".

