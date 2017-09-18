В "Роснефти" рассказали о планах по сотрудничеству с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. "Роснефть" и Иракский Курдистан планируют в 2019 году запустить трубопровод для экспорта газа в Турцию и Европу, сообщается в пресс-релизе российской нефтяной компании.
"Курдистанский региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что инвестиции в проект газовой инфраструктуры будут осуществлены по схеме BOOT (Build-Own-Operate-Transfer: строительство, владение, эксплуатация, передача). "Данные инвестиции будут возвращаться за счет тарифных сборов и согласованной нормы прибыли", — говорится в сообщении. Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объеме 30 миллиарда кубометров в год в дополнение к поставкам основным внутренним потребителям.
Кроме того, "Роснефть" в ближайшее время планирует завершить разработку необходимой финальной документации по проекту экспортного нефтепровода в Иракском Курдистане в рамках инвестиционного соглашения с правительством региона, которое было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года.