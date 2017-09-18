Гражданин Украины хочет купить у Сбербанка 99,9% акций VS Банка

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Гражданин Украины подал документы на приобретение приобретение у Сбербанка 99,9% акций VS Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка страны.
Позднее агентство "Украинские новости" со ссылкой на Антимонопольный комитет сообщили, что акции хочет купить бизнесмен, владелец ТАСкомбанка и Universal Bank Сергей Тигипко.
Киев 23 марта ввел санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Сбербанк ведет переговоры с партнерами и НБУ о выходе с украинского рынка.