Гражданин Украины хочет купить у Сбербанка 99,9% акций VS Банка

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Гражданин Украины подал документы на приобретение приобретение у Сбербанка 99,9% акций VS Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка страны.

"Сейчас все полученные документы… зарегистрированы и находятся на рассмотрении", — сообщили в Нацбанке. НБУ рассматривает документы на приобретение акций банка три месяца со дня получения полного пакета документов.

Позднее агентство "Украинские новости" со ссылкой на Антимонопольный комитет сообщили, что акции хочет купить бизнесмен, владелец ТАСкомбанка и Universal Bank Сергей Тигипко.

Киев 23 марта ввел санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Сбербанк ведет переговоры с партнерами и НБУ о выходе с украинского рынка.