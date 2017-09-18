"Опора России" играет важную роль в современной экономике, заявил Путин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил общероссийскую общественную организацию "Опора России" с 15-летием создания, отметив, что она является надежным партнером государства в решении различных проблем и построении современной экономики, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что "Опора России" объединила представителей предпринимательского сообщества из разных регионов и заслужила высокий общественный авторитет своей активной работой.

"Важно, что организация выступает серьёзным, надёжным партнёром государства в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, компаний и предприятий, улучшение делового, инвестиционного климата в стране, и в целом играет весомую роль в построении современной экономики", — говорится в телеграмме.

Путин назвал ценным интеллектуальный, в высшей степени профессиональный вклад "Опоры России" в работу по совершенствованию трудового и налогового законодательства, корпоративного права.

Российский президент выразил уверенность, что форум, посвященный 15-летию организации, даст старт новым проектам и инициативам, востребованным на практике.

Юбилейный форум организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" — "15 лет вместе!" проходит в Москве в понедельник. Главные темы форума — акселерация бизнеса, повышение эффективности производства и развитие экспорта как основы для роста экономики России. Участники обсудят практику взаимодействия бизнеса и власти в сфере регулирования предпринимательской деятельности, возможности межрегиональной кооперации малого и среднего предпринимательства, новые отраслевые ниши для бизнеса, а также перспективы деловых объединений.