Суд привлек "дочку" Siemens к делу о поставках турбин в Крым

Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (110)

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек российскую "дочку" Siemens — ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ)— в качестве соистца в процесс по иску Siemens к структурам "Ростеха", передает корреспондент РИА Новости. Немецкий концерн требует признать незаконной сделку по поставке турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

Суд удовлетворил ходатайство компании СТГТ, которая изначально была заявлена в иске Siemens одним из соответчиков. СТГТ является производителем спорных турбин.

ООО "Сименс технологии газовых турбин" на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам".

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