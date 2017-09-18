Дворкович рассказал о работе по внедрению "пакета Яровой"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство России к ноябрю подготовит проект постановления, предусматривающего поэтапное внедрение требований "пакета Яровой" по хранению трафика пользователей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Сейчас юристы нам подтвердили, что мы можем сделать это нормами постановления правительства, без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок — ноябрь", — сказал Дворкович.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.

Минкомсвязь предложила поэтапное внедрение требований закона, а также снижение объемов хранения.

Сенатор Антон Беляков и депутат ГД Олег Шеин ранее подготовили законопроект о переносе сроков вступления в силу норм "пакета Яровой" на 2023 год, однако правительство не поддержало эту инициативу.