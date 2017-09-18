Правительство планирует поднять акцизы на бензин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство в понедельник рассмотрит предложение повысить акцизы на бензин, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Предложение согласовано", — сказал он журналистам в кулуарах форума "Опоры России".

Повышение может пройти в два этапа — по 50 копеек за литр с 1 января и 1 июля.

Газета "Ведомости" писала, что средняя цена на топливо в 2018 году может превысить сорок рублей за литр, в том числе из-за предложенного Минтрансом роста акцизов. СМИ сообщали, что Минтранс предложил направить вырученные средства на завершение строительства трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области. Другой претендент на эти деньги — трасса "Таврида" в Крыму. Оставшиеся средства могут пойти региональным дорожным фондам.

Предполагаемое повышение акцизов существенно выше, чем предусмотрено законом. В Налоговом кодексе прописана индексация на инфляцию в четыре процента, то есть примерно на 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизельного топлива.

В результате повышения налога бюджет получит 55-60 миллиардов рублей.

Акциз — один из видов косвенного налога, который, как правило, устанавливается на продукцию массового потребления. Список подакцизных товаров закреплен в Налоговом кодексе. К ним, в частности, относятся табак, алкоголь и бензин. Акцизы включены в стоимость товаров.