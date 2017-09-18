Стоимость нефти повышается на сигналах о росте спроса на нефтепродукты

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут утром в понедельник на сигналах о росте спроса на нефтепродукты и статистике о снижении буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть растут на прогнозах организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA) о росте спроса на энергоресурс и производные продукты в связи с сокращением добычи в августе. Так, по данным IEA, исполнение сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК выросло до 82% в августе с 75% в июле. Добыча в отчетном месяце сократилась на 210 тысяч баррелей нефти в день, до 32,67 миллиона баррелей.
Число нефтяных буровых установок сократилось на семь, или на 0,92%, до 749 единиц. Количество газодобывающих установок опустилось за неделю на одну штуку, или на 0,53%, до 186 штук.