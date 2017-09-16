В Крым доставили две мобильные газотурбинные электростанции

СУДАК, 16 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым доставили две дополнительные мобильные газотурбинные электростанции (МГТС), еще две прибудут к концу сентября, сообщил вице-премьер крымского правительства Владимир Серов.

"Уже две МГТС пришли и еще две должны быть до конца сентября прийти. Это даст нам дополнительные мощности и позволит нам дополнительно развиваться и иметь запас свободной электрической мощности", — сказал Серов журналистам.

Также, по его словам, дополнительные МГТС позволят отказаться в перспективе от веерных отключений при возникновении дефицита электроэнергии.

В начале августа, из-за аномальной жары, объем потребления электроэнергии в Крыму достиг предела и превысил суммарный объем существующей генерации. Из-за возникшего дефицита электроэнергии энергетики вынуждены были применить графики временного отключения электричества.