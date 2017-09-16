"Почта России" получила партию из 675 автомобилей Ford Transit

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Группа компаний Ford Sollers в субботу передала "Почте России" первые 675 специально сконструированных для национального почтового оператора автомобилей Ford Transit, 25 из которых будут работать в татарстанском филиале "Почты России" — управлении "Татарстан почтасы", передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня очень важный день для нас — мы получаем 675 автомобилей производства завода Ford Sollers. Машины собраны здесь, в Татарстане, это отечественные автомобили, которые специально были сконструированы для того, чтобы "Почта России" выполняла свою работу качественно и эффективно", — сказал на церемонии передачи первых автомобилей генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

Он отметил, что каждый день 14 тысяч автомобилей "Почты России" развозят почту по маршрутам длиной 2,8 миллиона километров, и качество автомобилей компании Ford Sollers максимально отвечает потребностям почтового оператора.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил руководство "Почты России" за выбор современных автомобилей, которые производятся в Татарстане, и сообщил, что республика и национальный почтовый оператор договорились совместно разработать программу почтового обеспечения Татарстана. "Я уверен, что мы в ближайшие годы сможем серьезно поднять уровень и качество почтового обслуживания. С нашей стороны будет оказано максимальное содействие", — подчеркнул Минниханов.

По информации "Почты России", автопарк почтового оператора активно модернизируется уже несколько лет. В 2015-2016 годах было закуплено около 5 тысяч новых машин, обновлено почти 30% транспорта. В текущем году основной фокус сделан на обновление автопарка в регионах — в общей сложности в 2017 году планируется приобрести свыше 2,5 тысячи автомобилей, обновив более 15% парка. Значительную часть приобретенных автомобилей составляют грузовые фургоны. В частности, в рамках программы "Почты России" по обновлению автопарка в этом году в города-миллионники поступят 675 фургонов марки Ford (в том числе 36 единиц для филиала в Татарстане), выбранных в рамках конкурсной закупочной процедуры и усовершенствованных с учетом почтовых требований.

Как отметил генеральный директор "Почты России", для эффективной работы возраст автомобилей не должен превышать пять лет, в настоящее время средний возраст автомобилей национального почтового оператора составляет семь-десять лет. "Думаю, что с учетом этих масштабных закупок он будет меньше, чем десять лет, но все равно довольно пожилой. Стоимость содержания таких серьезных по возрасту автомобилей выше, это неэффективно, соответственно нам необходимо иметь более молодой парк", — сказал Подгузов.