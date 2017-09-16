Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в ВТС

ТАШКЕНТ, 16 сен – РИА Новости. Узбекистан и Казахстан в субботу подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение было подписано в рамках визита в Узбекистан президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Подписи под документом поставили министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

"Реализация соглашения будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимности в военно-технической сфере", — говорится в комментариях к документу.

В текущем году Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере. В августе министерства обороны Казахстана и Узбекистана впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества. Подписанный документ включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.

В эти дни в Ташкенте проходит выставка продукции Казахстана, где свою экспозицию, в частности, представили предприятия ВПК Казахстана — бронированные автомобили, универсальное полигонное оборудование, командно-штабные машины и радиорелейные станции, средства радиосвязи, прицелы дневного и ночного видения.