Путин рассказал о помощи Киргизии при присоединении к ЕАЭС

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. РФ для адаптации экономики Киргизии во время присоединения к Евразийскому экономическому союзу выделила 200 миллионов долларов, еще 500 миллионов было вложено в специально созданный фонд, заявил президент РФ Владимир Путин.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

"Мы выделили 200 миллионов долларов на эту адаптацию. Кроме того, создали соответствующий фонд развития, куда Россия внесла ещё 500 миллионов долларов. 31 проект, по-моему, уже реализуется. Где-то несколько сотен в ближайшее время должно начать реализовываться", — заявил Путин в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Все средства направлены на развитие отраслей производства, поддержку крупных предприятий и малого бизнеса, об этом договаривались лидеры РФ и Киргизии, отметил российский президент.