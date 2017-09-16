Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Венесуэла начала использовать юани вместо американских долларов для определения цен на нефть, об этом заявил президент страны Николас Мадуро.
"Из-за санкций, которым способствовал (оппозиционер – ред.) Хулио Борхес и (о которых — ред.) принял решение Дональд Трамп. Они нанесли огромный ущерб… И мы вынуждены защищаться", — отметил президент.
Президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.