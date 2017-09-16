Авиакомпания "Азимут" будет выполнять прямые рейсы по России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости, Иван Капустин. Недавно созданная на юге РФ авиакомпания "Азимут" будет выполнять прямые рейсы между городами России, сообщил журналистам председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод.
В середине июня во время "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина директор по производству действующего аэропорта в Ростове-на-Дону Александр Серов пригласил главу государства на открытие нового аэропорта "Платов" в Ростовской области и посетовал на то, что пассажиры вынуждены летать из Ростова через Москву или пользоваться другими видами транспорта. Серов спросил президента, предусмотрено ли расширение межрегиональной маршрутной сети и увеличение прямых рейсов между городами РФ. Путин отметил, что работа над этой проблемой уже идет. По словам главы государства, есть программа развития аэропортовой сети, также будет увеличено количество аэропортов.
Он добавил, что подобные самолеты производят еще две зарубежные компании, но Superjet выигрывает у них благодаря государственной программе поддержки.
Авиакомпания "Азимут" создавалась для перевозок на юге России, одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Базовой воздушной гаванью для "Азимута" станет строящийся аэропорт "Платов" в Ростовской области. В середине августа Росавиация выдала авиакомпании "Азимут" сертификат эксплуатанта, что дает ей право на начало операционной деятельности.
Четыре судна Sukhoi Superjet 100 уже поступили во флот авиакомпании. К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов. Самолеты пока находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону.