Авиакомпания "Азимут" будет выполнять прямые рейсы по России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости, Иван Капустин. Недавно созданная на юге РФ авиакомпания "Азимут" будет выполнять прямые рейсы между городами России, сообщил журналистам председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод.

Авиакомпания в пятницу выполнила свой первый коммерческий рейс из аэропорта Ростова-на-Дону, где на данный момент базируются ее самолеты.

В середине июня во время "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина директор по производству действующего аэропорта в Ростове-на-Дону Александр Серов пригласил главу государства на открытие нового аэропорта "Платов" в Ростовской области и посетовал на то, что пассажиры вынуждены летать из Ростова через Москву или пользоваться другими видами транспорта. Серов спросил президента, предусмотрено ли расширение межрегиональной маршрутной сети и увеличение прямых рейсов между городами РФ. Путин отметил, что работа над этой проблемой уже идет. По словам главы государства, есть программа развития аэропортовой сети, также будет увеличено количество аэропортов.

"Самолет Sukhoi Superjet 100, на наш взгляд, самый подходящий для того сегмента авиаперевозок, в котором мы начинаем свою деятельность – для полетов между российскими городами, минуя крупные мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург). Здесь не очень высокая плотность населения, поэтому в данном случае нужен самолет размерностью до 100 кресел", — заявил Удод.

Он добавил, что подобные самолеты производят еще две зарубежные компании, но Superjet выигрывает у них благодаря государственной программе поддержки.

"Самый главный фактор, который повлиял на выбор этого самолета, экономический. Существует программа поддержки на техническом уровне, на уровне субсидирования перевозок для пассажиров, на уровне схем продаж или лизинга этих воздушных судов – сейчас в РФ созданы условия, которые показывают, что этот самолет наиболее эффективный", — подчеркнул Удод.

Авиакомпания "Азимут" создавалась для перевозок на юге России, одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Базовой воздушной гаванью для "Азимута" станет строящийся аэропорт "Платов" в Ростовской области. В середине августа Росавиация выдала авиакомпании "Азимут" сертификат эксплуатанта, что дает ей право на начало операционной деятельности.

В 2017 году авиакомпания планирует осуществлять прямые рейсы из аэропорта "Платов" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу. До 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минеральные Воды, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.

Четыре судна Sukhoi Superjet 100 уже поступили во флот авиакомпании. К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов. Самолеты пока находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону.