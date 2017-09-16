Рынок труда оживляется: у кого растут зарплаты и кто может сменить работу

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Мария Салтыкова. Число вакансий в России достигло четырехлетнего максимума — об этом свидетельствуют данные нового отчета HeadHunter. По данным рекрутингового сервиса, число открытых для соискателей мест в июне-августе достигло почти 399 тысяч — по сравнению с летом 2013 года оно выросло в полтора раза. Кто сейчас больше всего востребован на рынке труда и кому больше платят — в материале РИА Новости.

Правда ли, что на рынке труда начался дефицит

HeadHunter ведет подсчет открытых вакансий с весны 2013 года, с этого момента число открытых вакансий увеличилось на 181%. Осенью их количество еще увеличится: по прогнозу аналитиков портала, с учетом средних темпов роста прошлых лет оно достигнет 425 тысяч.

Данные кадровых агентств и других порталов для поиска работы отчасти подтверждают эту тенденцию. В Kelly Services на новость отреагировали сдержанно. "В целом рост (числа вакансий. — Прим. ред.) есть, но не сказать, что он какой-то сумасшедший", — говорит генеральный директор агентства Екатерина Горохова.

В 2014 году, по словам Гороховой, рынок упал на 25-30% — по сравнению с этим периодом сейчас действительно наблюдается улучшение. Кардинального роста в агентстве, правда, не видят: результаты последнего исследования Kelly Services — за 2015-2016 годы — это не демонстрировали. Однако представители 38% опрошенных в марте-апреле этого года компаний говорили, что планируют расширение штата. Почти 20% при этом хотели сократить персонал.

Рынок труда переживает значительный подъем с начала года, отмечают в то же время в SuperJob. "За восемь месяцев 2017 года на сервисе было размещено около двух миллионов вакансий (это лучший показатель за прошедшие пять лет), из которых около 1,7 миллиона уже было закрыто", — указали в пресс-службе компании.

Кого ищут больше всего и кому больше платят

Чаще всего, по данным аналитиков, работников ищут в продажах: за последний месяц число вакансий здесь выросло более чем на треть (37%). Почти на 20% больше стали искать банковских специалистов. Начинающие специалисты и студенты сегодня также востребованы — по росту числа запросов (12%) эта область находится на третьем месте.

В топ-10 по числу опубликованных вакансий за последний месяц также входят IT-технологии, производство, строительство и недвижимость, административный персонал и рабочий персонал. Замыкают десятку "транспорт и логистика" и "маркетинг и PR" — здесь число новых рабочих мест увеличилось всего на 6%.

"По регионам картина практически не отличается, только в деталях — в зависимости от более развитых сфер экономики в регионах", — уточнили в пресс-службе HeadHunter.

© HeadHunter Данные HeadHunter на сентябрь 2017 года © HeadHunter Данные HeadHunter на сентябрь 2017 года

Самая высокая заработная плата в абсолютном выражении на середину 2017 года, по данным HeadHunter, зафиксирована в нефтегазовом секторе — 128 тысяч рублей. Такой оклад в наибольшей степени соответствует сумме, которая нужна россиянам для счастья, — по данным другого рекрутингового портала, SuperJob, на середину сентября она составила 184 тысячи рублей в месяц.

Специалисты в сфере IT в среднем могут получать 75 тысяч рублей в месяц. Ниже всего среднеоотраслевая зарплата в сельском хозяйстве — по итогам исследования HeadHunter, она равна 26 тысячам рублей.

Что ждет соискателей осенью и кто может рассчитывать на прибавку к зарплате

C началом осени компании стали готовиться к найму новых сотрудников. По сравнению с прошлым годом число организаций, которые решили воспользоваться услугами портала для этого, стало гораздо больше. Крупные работодатели оплачивают доступ на SuperJob на длительный срок — это значит, что они будут искать новых сотрудников до конца года, указали в пресс-службе.

Этой осенью, по данным портала, наметился новый тренд: количество вакансий растет, но число специалистов, ищущих работу активно (и отмечающих это в своих резюме), снижается. Наиболее выражена такая картина в сфере IT — для тех, кто занимается созданием и поддержанием интернет-сайтов, IT-аналитиков, разработчиков мобильных приложений и некоторых других специалистов.

Не рвутся активно искать новую работу инженеры в области добычи нефти и газа, в машиностроении, энергетики и инженеры по качеству и сертификации. Пассивную позицию при поиске занимают также работники отдельных направлений финансовой сферы: специалисты по бюджетированию, финансовые аналитики, аудиторы, риск-менеджеры в банках и специалисты по проблемной задолженности.Зарплаты в Москве к началу делового сезона в среднем выросли на 4%, профессионалы в сфере IT при этом лидировали с большим отрывом. Так, специалистам по Java работодатели сейчас готовы платить почти на четверть (на 24%) больше, чем в прошлом году, руководителям IT-отделов и программистам баз данных — на 20%, директорам по маркетингу и программистам PHP — на 15% и так далее.

Для некоторых специальностей зарплаты, наоборот, снизились. В их числе оказались курьеры, переводчики, бухгалтеры на первичную документацию и по расчету заработной платы, пояснили в пресс-службе SuperJob.

К чему готовиться тем, кто ищет работу или хочет ее сменить

На повышенные компенсации и бонусы сейчас могут рассчитывать специалисты с высокой квалификацией и развитыми смежными компетенциями. Это актуально для любой сферы деятельности, говорят в SuperJob. Главный совет для тех, кто ищет работу, — в резюме надо указывать реальные достижения, которые принесли пользу на предыдущем месте работы. Чтобы понять, сколько зарабатывают аналогичные специалисты, в SuperJob рекомендуют зайти на портал и ввести интересующую должность в поиск: это поможет более точно сориентироваться, какую желаемую зарплату указать в своем резюме.

Если у человека уже есть двух-трехлетний опыт в своей области, он может рассчитывать на сходную позицию в другой компании с более высокой зарплатой или на небольшое продвижение по карьерной лестнице, считает Горохова из Kelly Services. Но это действует только для тех, кто ищет новую работу по аналогичной специальности, — тем, кто хочет сменить отрасль и профессию, бонусов ждать не стоит.

"Работодатели этого пугаются. Все хотят специалистов именно из такой же отрасли", — указала руководитель агентства.

В то же время если человек владеет востребованной специализацией и у него есть три-пять лет опыта работы, устроиться на новое место сейчас легко — для этого ему следует опираться на свои профессиональные достижения, пояснила она.

По итогам опроса Kelly Services в феврале-марте этого года, две трети (79%) из 2200 респондентов отмечали, что сейчас работу приходится искать дольше. В основном в опросе тогда участвовали специалисты и руководители среднего звена из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Почти половина опрошенных (45%) искали работу до трех месяцев, 34% — до шести месяцев, еще для 20% срок поиска увеличился до года.