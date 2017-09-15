"Нафтогаз": Siemens отказал в оборудовании для ГТС Украины из-за России

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Глава украинской госкомпании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что немецкий концерн Siemens отказался поставлять оборудование для газотранспортной системы Украины из-за поставок в РФ.

"Сегодня утром у меня была встреча в "Укртрансгазе", который осуществляет транзит газа в европейские страны. Отчет, который они получили, говорит, что первые семь (грузов – ред.), которые составляют первую половину компрессора General Electric … прибыли сегодня на Украину", — сказал Коболев, выступая на форуме международной организации "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который транслировал телеканал "112 Украина".

"Я должен сказать, что изначально это был компрессор Siemens. Но в какой-то момент времени Siemens позвонил нам и сказал: мы можем поставить вам одну единственную машину, (но тогда — ред.) наши поставки в Россию станут нулевыми, поэтому простите, ребята", — добавил глава "Нафтогаза Украины".

При этом он не уточнил, в рамках какого именно проекта планировались поставки компрессоров.

В Siemens РИА Новости сообщили, что компания на данный момент не может комментировать ситуацию.