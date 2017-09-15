"Турецкий поток" сделает ненужной линию ГТС Украины, заявили в "Нафтогаз"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в пятницу заявил, что строительство газопровода "Турецкий поток" сделает невостребованной южную линию украинской газотранспортной системы (ГТС).
"Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение", — сказал Коболев в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в прямом эфире транслируют украинские телеканалы. По его словам, для того, чтобы компания могла прогнозировать объем инвестиций в украинскую ГТС, руководству необходимо понимать, какой будет судьба транзита газа через территорию Украины после 2019 года.
Кроме того, "Газпром", итальянская Edison и греческая DEPA в феврале подписали меморандум о поставках газа из РФ по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию с целью организации южного маршрута поставок российского газа в Европу. Для этой цели стороны намерены использовать результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта Poseidon.