"Турецкий поток" сделает ненужной линию ГТС Украины, заявили в "Нафтогаз"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в пятницу заявил, что строительство газопровода "Турецкий поток" сделает невостребованной южную линию украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае, ее планируется ввести в марте 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию второй нитки — 2019 год.

"Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение", — сказал Коболев в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в прямом эфире транслируют украинские телеканалы. По его словам, для того, чтобы компания могла прогнозировать объем инвестиций в украинскую ГТС, руководству необходимо понимать, какой будет судьба транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

В начале июля СМИ сообщали, что "Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку", в случае реализации которого газ пойдет в Венгрию, в том числе — через территорию Сербии и Болгарии, однако "Газпром" рассматривает и другой вариант маршрута продолжения "Турецкого потока".

Кроме того, "Газпром", итальянская Edison и греческая DEPA в феврале подписали меморандум о поставках газа из РФ по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию с целью организации южного маршрута поставок российского газа в Европу. Для этой цели стороны намерены использовать результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта Poseidon.