На Камчатке построят аэропорт в форме кратера вулкана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Аэропортовый комплекс в Петропавловске-Камчатском будет построен в ферме кратера вулкана, сообщил журналистам глава холдинга "Аэропорты регионов", победившего в конкурсе на строительство аэропорта, Евгений Чудновский.

"Терминал будет состоять не только из терминала, но и из гостиницы, бизнес-центра и торгового центра. Это будет сделано в рамках единой архитектурной концепции. Она сделана достаточно оригинально — в форме жерла вулкана", — сказал он. Чудновский уточнил, что терминальный комплекс займет площадь примерно 35 тысяч квадратных метров.

Завершить строительство планируется к 2021 году, объем инвестиций составит 8 миллиардов рублей. По данным Минтранса РФ, новый комплекс позволит увеличить пассажиропоток аэропорта до миллиона человек.

Базовый аэропорт "Петропавловск-Камчатский" — единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных. Проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе правительства региона, действующие терминалы аэропорта были построены в середине прошлого века и не отвечают современным требованиям.