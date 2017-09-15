В Думе призвали ужесточить требования к недобросовестным владельцам банков

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Требования к недобросовестным владельцам кредитных организаций необходимо ужесточать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Конечно, мы будем дискутировать с юристами, представителями самого бизнеса, — заверил он. — Потому что бизнес – это, в том числе, риск всегда, но риск должен быть просчитан и мотивирован в смысле возможности получения доходов".

Депутат напомнил, что есть требования, которые говорят о том, что нельзя концентрировать риск на одном направлении, то есть "класть яйца в одну корзину". "Это аксиома для бизнеса, но, к сожалению, эту норму многие обходят через фирмы прокладки, через разные схемы. И деньги, которые, например, они привлечены банком от населения, потом через фирму-посредника поступают на бизнес того человека, который эти деньги и привлек. И вроде формально он не должен нести ответственность. Вот эти вещи тоже должны продумываться, например, через механизм мотивированного суждения, а те, кто все это проводил, должны привлекаться к ответственности", — уверен Аксаков.

Говоря об опасениях банковского сообщества относительно ужесточения ответственности, он заметил, что их главный аргумент состоит в том, что любой бизнес это риск, и не всегда сопровождается положительным результатом, и, что экономика и бизнес не будут развиваться при жестком регулировании. "На мой взгляд, такой аргумент не главный, эти вещи мы могли бы продумать и прописать, чтобы добросовестный бизнес не пострадал. Ведь разные бывают ситуации, например, кризис грянул или власти поменяли правила игры и так далее", — заметил глава думского комитета.

Идеи

В настоящее время в рамках думского комитета по госстроительству и законодательству обсуждается вопрос, касающийся субсидиарной ответственности владельцев кредитных организаций, при которой они отвечают по обязательствам собственным имуществом. Однако пока никакой законодательной инициативы не подготовлено, сообщил РИА Новости председатель комитета Павел Крашенинников.

"Мы прорабатываем вопрос по этому поводу, но ничего такого тут нет, новостей. Мы просто обсуждали эту тему в рамках комитета, вот и все. Обсуждали, насколько эффективно действующее законодательство, насколько эффективно эти нормы работают, предотвращают проблемы, дают возможность возмещать ущерб и так далее. Я думаю, что после проработки будем говорить о конкретных мерах, пока идет проработка", — сказал Крашенинников.

Аксаков позитивно относится к идее своих коллег-депутатов, поскольку "безответственность порождает активность нарушений, которые могут приносить многомиллиардные убытки, ущерб гражданам, стране". "Повторюсь, отвечать за недобросовестное поведение, в том числе собственники бизнеса, должны", — подчеркнул он.