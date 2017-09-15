В Думе призвали ужесточить требования к недобросовестным владельцам банков

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Требования к недобросовестным владельцам кредитных организаций необходимо ужесточать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутат напомнил, что есть требования, которые говорят о том, что нельзя концентрировать риск на одном направлении, то есть "класть яйца в одну корзину". "Это аксиома для бизнеса, но, к сожалению, эту норму многие обходят через фирмы прокладки, через разные схемы. И деньги, которые, например, они привлечены банком от населения, потом через фирму-посредника поступают на бизнес того человека, который эти деньги и привлек. И вроде формально он не должен нести ответственность. Вот эти вещи тоже должны продумываться, например, через механизм мотивированного суждения, а те, кто все это проводил, должны привлекаться к ответственности", — уверен Аксаков.
Говоря об опасениях банковского сообщества относительно ужесточения ответственности, он заметил, что их главный аргумент состоит в том, что любой бизнес это риск, и не всегда сопровождается положительным результатом, и, что экономика и бизнес не будут развиваться при жестком регулировании. "На мой взгляд, такой аргумент не главный, эти вещи мы могли бы продумать и прописать, чтобы добросовестный бизнес не пострадал. Ведь разные бывают ситуации, например, кризис грянул или власти поменяли правила игры и так далее", — заметил глава думского комитета.
Идеи
"Мы прорабатываем вопрос по этому поводу, но ничего такого тут нет, новостей. Мы просто обсуждали эту тему в рамках комитета, вот и все. Обсуждали, насколько эффективно действующее законодательство, насколько эффективно эти нормы работают, предотвращают проблемы, дают возможность возмещать ущерб и так далее. Я думаю, что после проработки будем говорить о конкретных мерах, пока идет проработка", — сказал Крашенинников.
Аксаков позитивно относится к идее своих коллег-депутатов, поскольку "безответственность порождает активность нарушений, которые могут приносить многомиллиардные убытки, ущерб гражданам, стране". "Повторюсь, отвечать за недобросовестное поведение, в том числе собственники бизнеса, должны", — подчеркнул он.