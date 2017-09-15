Центробанк не видит никаких рисков существенных колебаний курса рубля

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Никаких рисков существенных колебаний курса рубля в настоящее время ЦБ РФ не видит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим никаких сейчас существенных рисков для существенного колебания валютного курса. Каким будет текущий счет в третьем квартале — действительно сезонно-слабый, может быть и слабоположительным, может быть около нуля, может быть и слабоотрицательным. С точки зрения основных экономических индикаторов мы не видим здесь никаких проблем", — сказала она на прес-конференции в пятницу.