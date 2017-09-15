Ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% в 2019 году, сообщила Набиуллина

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ключевая ставка Банка России, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

В прошлом году Набиуллина впервые озвучила оценку российского регулятора по равновесной ключевой ставке: при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть составлять 6,5-7%.

"Мы подтверждаем нашу оценку, мы ее сохраняем, по уровню равновесной ставки в реальном выражении 2,5-3%, соответственно в номинальном выражении — 6,5-7%. Наша ставка будет оставаться выше нейтрального уровня, пока мы будем оценивать инфляционные ожидания как завышенные по отношению к нашей цели и, главное, не заякоренные", — сказала Набиуллина.

По мере того, как инфляционные ожидания будут снижаться и будут меньше реагировать на временные факторы, ЦБ сможет перейти к нейтральным ставкам.

"Опыт других стран показывает, что это может занимать разное время. По нашей оценке, это было два-три года. Скорее, 2019 год. Но еще раз, это никакие не обещания по тому, что наши ставки в этом году приблизятся, будут равны нейтральным ставкам. Это наши оценки того, когда мы сможем это сделать", — добавила глава ЦБ.