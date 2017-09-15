Силуанов ожидает сохранения инфляции в районе 3,2 % в следующем году

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ снизилась до уровня 3,2%, где, вероятно, и останется до конца 2017 года, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Уже сегодня годовая инфляция снизилась до 3,2%, где вероятно и останется до конца года", — сказал министр журналистам.

По его словам, снижению инфляционных ожиданий и инфляционных рисков поспособствовала, в том числе и взвешенная бюджетная политика — законодательное закрепление бюджетных правил и формирование в соответствии с ними параметров бюджета на 2018-2020 годов. "Это создает условия для повышения устойчивости и предсказуемости экономических условий, расширяя пространство для дальнейшего снижения стоимости долгосрочных инвестиционных ресурсов", — заявил министр.

Банк России в пятницу в четвертый раз за текущий год снизил ключевую ставку, в этот раз на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых.

Ранее в сентябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ожидает инфляцию в сентябре на уровне 0-0,2%, в годовом выражении — 3,1-3,3%.

По данным Росстата, по итогам августа в России была зафиксирована рекордная дефляция в размере 0,5%, а годовая инфляция составила 3,3%. Банк России тогда заявил, что рекордная дефляция в РФ в августе связана с сезонным фактором и во многом это временное явление, отметив, что по итогам 2017 года инфляция в РФ будет вблизи таргета в 4%.