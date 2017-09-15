Бизнес-омбудсмен Титов предложил переименовать криптовалюту в криптотокен

КАЗАНЬ, 15 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Криптовалюта является чем-то значительно большим, чем валюта, это прототип акций, поэтому ее нужно переименовать в криптотокен, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Неправильно выбран термин — криптовалюты. Это не валюта, это значительно больше, чем валюта, потому что это токены, которыми являются и биткоины, и эфиры, и другие, которые сегодня выпущены. Они несут на себе функции не только возможного обмена и не столько, сколько это прототип акций, потому что они выпускаются при ICO (initial coin offering, первичное размещение токенов криптовалюты — ред.), это и обязательства совершить какие-то действия,… это и права владения", — сказал Титов в кулуарах международного юридического форума Kazan Legal.

По словам бизнес-омбудсмена, это совершенно другой огромный мир и совершенно другие возможности. "Поэтому их надо называть не криптовалюты, а значительно более широко. Поэтому мы предлагаем сегодня вводить новый термин — криптотокены, который точно отражает, что это за инструмент", — полагает он.

Титов также отметил, что сферу блокчейна невозможно запретить, но необходимо регулировать, создать правила игры. В частности, по его мнению, необходимо ограничить анонимность — все счета, криптокошельки должны иметь имя конкретного физического лица или компании, зарегистрированных по российскому законодательству. Кроме того, должны быть защищены права инвесторов на биржах.

"Хождение внутри, при расчетах за внутренние транзакции, мы считаем преждевременным. Также как доллар не может ходить у нас внутри в России, также и криптовалюты, мы считаем, при транзакциях внутри страны должны быть ограничены. Но при этом должен быть регулирован и разрешен майнинг — добыча криптовалют", — сказал он.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее заявлял, что должен существовать крипторубль, правительство скоро начнет серьезное обсуждение законопроекта о криптовалютах.