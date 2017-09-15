В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay, пишут СМИ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для иностранных конкурентов, в том числе AliExpress, Amazon и eBay, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) считает, что у этих компаний есть конкурентное преимущество – они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 килограмма.

Представители ассоциации разработали поправки в Налоговый кодекс и закон "Об информации". Согласно им, Роскомнадзор сможет блокировать сайты компаний, которые откажутся платить НДС, но в случае погашения задолженности должен будет разблокировать их в трехдневный срок, говорится в статье.

Представители ассоциации предлагают сделать это по аналогии с "налогом на Google", который вступил в силу с начала 2017 года. Теперь иностранные продавцы, реализующие электронный контент или программное обеспечение через интернет, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18%, как это делают российские компании.

Однако АКИТ предлагает ввести для AliExpress, Amazon и eBay и других налог не в размере 18%, а в размере 15,25% от конечной цены товара.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил изданию существование таких документов и отметил, что сейчас инициатива обсуждается в правительстве. Соколов заявил, что ассоциация разрабатывала предложение на основе президентского указа, по которому иностранные участники рынка обязаны соблюдать требования законодательства, действующие для российских компаний.

В Минэкономразвития "Коммерсанту" сообщили, что получили документы и изучают их. В Минфине также слышали о предложении АКИТ и анализируют его. В Минкомсвязи оперативно на запрос издания не ответили, а в AliExpress от комментариев отказались, говорится в статье.

Вы делаете покупки в иностранных интернет-магазинах? Да, регулярно, это выгодно

Только если не могу найти аналогичный товар в России

Нет, предпочитаю наши онлайн-магазины

Ничего не покупаю в интернете Результаты 29.2% Да, регулярно, это выгодно

15.9% Только если не могу найти аналогичный товар в России

19.1% Нет, предпочитаю наши онлайн-магазины

35.8% Ничего не покупаю в интернете Все опросы Голосовать

Как отметил гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов, новые возможные ограничения заставят иностранных продавцов существенно сократить ассортимент товаров, поставляемых в Россию, или вообще прекратить доставку. Как отметил Кретов, иностранные ритейлеры закладывают в стоимость товаров операционные издержки, национальные налоги и сборы, а также комиссию за использование интернет-площадки и платежной системы.

По мнению президента Национальной ассоциации дистанционной торговли, которая включает включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay и другие, Александра Иванова, регистрация плательщиков в налоговых органах будет практически невозможна из-за огромного количества продавцов.

В АКИТ входят такие ритейлеры, как "Детский мир", "Юлмарт", Ozon.ru, re:Store, Lamoda, "М.Видео" и другие.