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Экономика

В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay, пишут СМИ

10:4115.09.2017
(обновлено: 10:42 15.09.2017)
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© РИА Новости / Антон ПоляковСканирование QR-кода товара в шоуруме Aliexpress. Архивное фотоСканирование QR-кода товара в шоуруме Aliexpress. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Поляков

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для иностранных конкурентов, в том числе AliExpress, Amazon и eBay, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник.

Посетитель у первого в мире шоурума компании AliExpress, открывшегося на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) считает, что у этих компаний есть конкурентное преимущество – они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до тысячи евро и весом до 31 килограмма.

Представители ассоциации разработали поправки в Налоговый кодекс и закон "Об информации". Согласно им, Роскомнадзор сможет блокировать сайты компаний, которые откажутся платить НДС, но в случае погашения задолженности должен будет разблокировать их в трехдневный срок, говорится в статье.

Представители ассоциации предлагают сделать это по аналогии с "налогом на Google", который вступил в силу с начала 2017 года. Теперь иностранные продавцы, реализующие электронный контент или программное обеспечение через интернет, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18%, как это делают российские компании.

Работа почтового отделения в селе Нарым Томской области
© РИА Новости / Яков Андреев
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Однако АКИТ предлагает ввести для AliExpress, Amazon и eBay и других налог не в размере 18%, а в размере 15,25% от конечной цены товара.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил изданию существование таких документов и отметил, что сейчас инициатива обсуждается в правительстве. Соколов заявил, что  ассоциация разрабатывала предложение на основе президентского указа, по которому иностранные участники рынка обязаны соблюдать требования законодательства, действующие для российских компаний.

В Минэкономразвития "Коммерсанту" сообщили, что получили документы и изучают их. В Минфине также слышали о предложении АКИТ и анализируют его. В Минкомсвязи оперативно на запрос издания не ответили, а в AliExpress от комментариев отказались, говорится в статье.

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Как отметил гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов, новые возможные ограничения заставят иностранных продавцов существенно сократить ассортимент товаров, поставляемых в Россию, или вообще прекратить доставку. Как отметил Кретов, иностранные ритейлеры закладывают в стоимость товаров операционные издержки, национальные налоги и сборы, а также комиссию за использование интернет-площадки и платежной системы.

По мнению президента Национальной ассоциации дистанционной торговли, которая включает включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay и другие, Александра Иванова, регистрация плательщиков в налоговых органах будет практически невозможна из-за огромного количества продавцов.

В АКИТ входят такие ритейлеры, как "Детский мир", "Юлмарт", Ozon.ru, re:Store, Lamoda, "М.Видео" и другие.

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