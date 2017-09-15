Улов растет вместе с ценами: почему покупать в России рыбу опасно и дорого

МОСКВА, 14 сентября — РИА Новости, Мария Салтыкова. Россия занимает четвертое место по количеству выловленной рыбы в мире — в 2016 году оно достигло рекордных 4,7 миллиона тонн. В этом году улов, как ожидается, будет не меньше, но на ценах это не сказывается — по данным Росрыболовства на начало августа, с января они выросли в среднем на шесть процентов. Качество рыбы при этом оставляет желать лучшего: поставщики меняют семгу на форель, треску — на минтай, а треть рыбной продукции продают с нарушениями технических требований. О том, какие виды рыб сейчас являются самыми популярными, почему некоторые из них дорожают и можно ли защититься от "подделок", — в материале РИА Новости.

Какая рыба популярнее всего у россиян

В будний день на одном из московских рыбных рынков в центре столицы немноголюдно. Два скучающих продавца наблюдают за тем, как покупатели переходят от одного прилавка к другому. Килограмм охлажденной мурманской трески здесь можно купить за 310 рублей, филе тилапии или минтая — за 300, килограмм горбуши обойдется в 420 рублей. Эти виды, по словам продавцов, пользуются стабильным спросом. Элитную рыбу вроде осетра по 3300 рублей за килограмм или копченого лосося по 2800 рублей за такой же объем берут поштучно. "Много мы не заказываем просто. Лучше почаще, но поменьше: по две-три рыбки", — говорит продавец.

В крупных магазинах наибольшим спросом среди россиян, по данным федеральных торговых сетей, сейчас также пользуются морские виды рыб. Так, по информации X5 Retail Group (объединяет сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Копейка"), покупатели больше всего берут семгу, форель, треску, пикшу и камбалу, также популярны сибас и дорадо. Как сообщается на официальном сайте "Перекрестка", цены на них в магазинах сети в Москве варьируются от 399 рублей за килограмм филе камбалы до 749 рублей за филе трески или охлажденный потрошеный сибас. С начала года объемы продаж этих видов рыбы оставались почти неизменными.

В пресс-службе "Дикси", в свою очередь, сообщили, что популярнее всего у покупателей сейчас потрошеный минтай, филе минтая, окунь и путассу. Объемы продаж этих видов рыбной продукции с начала года также оставались стабильны.

Рыба дорожает на пути к потребителю

Потребительские цены на рыбу за первые полгода выросли примерно на шесть процентов — об этом в начале августа сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что ситуация по разным видам рыбы различается: на минтай и тихоокеанскую сельдь цена идет вниз, в то время как атлантическая сельдь и треска "находятся в небольшом росте".

По данным ведомства, подорожание рыбы связано не с ее высокой стоимостью у самих рыбаков, а с наценкой посредников. Как уточнил Шестаков в начале сентября в интервью "Российской газете", цена добытой рыбы и выставленной на продажу в магазинах может отличаться в разы.



"Сейчас цена килограмма минтая у рыбаков, например, 60-80 рублей, а на прилавке в Москве уже 200-220 рублей", — указал он. Экономически оправданная наценка, по его мнению, должна быть не более 30-40%.

В Рыбном союзе, впрочем, считают такие обвинения беспочвенными. "Где эта мафия, вы ее предъявите, — возмущается исполнительный директор союза Сергей Гудков. — Где сидит эта коза ностра в порту — не дает рыбу грузить без посредников?" По его словам, заявление о том, что во всем виноваты посредники, "эксплуатируется властью больше десяти лет". Но для того чтобы понять, почему на рынках и в магазинах такая наценка, достаточно подсчитать затраты продавцов на аренду, транспорт, налоги, сертификацию и прочее.

Согласно данным Росстата, цены на рыбу и морепродукты пока все же растут не так сильно. "Индекс потребительских цен на них в июле этого года к декабрю прошлого вырос приблизительно на 1,5%", — отмечал в конце августа на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, надо "и дальше следить за тем, чтобы не было резких скачков".

По информации Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, динамика цен на рыбную продукцию сейчас сильно различается. Так, на лосось цены падают — с начала года они снизились на 15-20%, сообщил президент ассоциации Виталий Корнев. Цены на белую рыбу при этом, по его словам, сейчас более-менее стабильны.



В торговых сетях X5 Retail Group особых изменений по ценам с начала года не отмечали. "Цены на рыбу менялись в зависимости от сезонности", — сообщили в пресс-службе. В "Дикси", в свою очередь, отметили, что подорожания стоит ждать, в частности, для путассу. "В текущем году из-за поздней путины сырья мало, в связи с этим некоторые поставщики пытаются поднять цены на путассу, но пытаемся этот процесс сдерживать", — уточнили в пресс-службе.

Что подделывают и что опасно есть

По данным Росконтроля, больше половины (53%) рыбной продукции имеет те или иные признаки фальсификации. Этот уровень для всех видов пищевых продуктов является средним, отмечает руководитель экспертного направления ведомства Андрей Мосов. "По отдельным видам продукции эта доля колеблется от шести процентов (сельдь соленая и пресервы из сельди) до 90-100% (консервы из тунца, килька в томатном соусе, икра лососевая баночная)", — уточнил он.

Чаще всего фальсификаторы меняют один вид рыбы на другой, более дешевый: в основном так происходит с треской и ценными лососевыми породами. По словам Мосова, Росконтроль выявил несколько случаев, когда замороженную треску подменяли на пикшу, минтай и хек. Качество другой рыбной продукции, по данным ведомства, не соответствует указанным на упаковке ГОСТам; на консервах ставят неверное содержание жира, а в соленой рыбе — количество консервантов. Изготовители паштетных консервов, в свою очередь, используют некачественное сырье.



Треть представленной на прилавках рыбной продукции (32%), по данным Росконтроля, есть просто опасно. Недопустимое количество консервантов специалисты выявляют в соленой и копченой рыбе, баночной икре и пресервах. В замороженной рыбе и морепродуктах — избыток ледяной глазури и влаги. Во всех остальных видах рыбной продукции — явные (органолептические) признаки недоброкачественности, в том числе связанные с окислением жира.

Данные Роскачества при этом свидетельствуют о небольших улучшениях. Массовая подмена филе трески на более дешевый минтай полтора года назад составила 37% — в этом году ее доля уменьшилась до 13%, сообщили в пресс-службе ведомства. Окончательно изжить проблему пока все же не удается: по мнению специалистов, это связано с отсутствием эффективной системы планирования заказов и поставок между производителями и торговыми операторами. "Так, например, три четверти (75%) фальсификата лососевых пород рыб — это замена семги на равноценную форель или наоборот", — уточнили в пресс-службе. В шпротах кильку заменяют похожей по вкусу салакой.



Рыбаки при этом в подделках не виноваты. По данным Роскачества, в подмене наименований не были уличены прибрежные рыбоперерабатывающие и рыбодобывающие компании, а только упаковщики и фасовщики.

Защищает ли высокая цена от подделок

Принцип "выше цена — выше качество" в отношении рыбы и рыбной продукции срабатывает далеко не всегда, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. По его мнению, единственный способ защитить себя от подделок — найти своего продавца на рынке или производителя, который подтвердил, что его бренду можно доверять. "Фактор цены, красивой упаковки, рекламы — это ничего не значит", — уверен Гудков.

По мнению экспертов "Росконтроля", обычному потребителю разобраться в том, купил он треску или минтай, сейчас почти невозможно. "Достоверно отличить в магазине поддельную продукцию можно, только если это рыба в тушках", — говорит Мосов. Специалист, по его словам, может распознать подмену "по морфологическим признакам филе на коже", но для этого необходимы соответствующие знания.

"Филе без кожи, продукцию из фарша, изготовленную из менее ценной рыбы в магазине (и даже дома — купив продукт), вообще распознать нельзя", — указал он.

По его словам, для этого необходим ДНК-анализ, но это очень дорогое исследование — в массовом порядке такие испытания продукции не проводятся.

Разобраться с производителями, по мнению экспертов Рыбного союза, может помочь система электронной сертификации, которая заработает с 1 января следующего года. С ее помощью все лабораторные исследования по каждому продукту будут записываться в единую информационную систему. "Через год (когда накопится определенный массив данных. — Прим. ред.) станет понятно, сколько раз тот или иной производитель нарушил то или иное требование", — пояснил Гудков.



Самые дорогие виды рыбы, такие как крупный лосось или нерка, подделать все-таки невозможно, считает Корнев из Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Что касается других видов — лучше не брать филе, консервы или котлеты из рыбы. "Чем меньше продукт переработан, тем лучше качество", — отметил эксперт.