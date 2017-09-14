В "Росатоме" планируют будущей весной начать строить ветропарк в Адыгее

ХУЗУМ (Германия), 14 сен — РИА Новости. "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" ("ВетроОГК", входит в госкорпорацию "Росатом") планирует начать строительство первой очереди ветропарка в Адыгее весной 2018 года, рассказал журналистам замгендиректора — директор по развитию и международному бизнесу "ОТЭК", управляющей компании "ВетроОГК" Эмин Аскеров.

"Сейчас идут геодезические изыскания. Окончание проектирования запланировано на январь-февраль следующего года, соответственно мы начнём строительство весной следующего года", — заявил он в кулуарах выставки Husum Wind 2017.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из перспективных своих неядерных точек роста. В 2016 году структура госкорпорации — "ВетроОГК" выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт.

Первой намечено построить такую ВЭС мощностью до 150 МВт в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Станция будет сооружена в три очереди мощностью по 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. В состав станции войдет до 60 ветроэнергетических установок (ВЭУ). Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, круглогодично, по графику ветра. Максимальный объем инвестиций в Адыгею на строительство этой ВЭС составит 20 миллиардов рублей.

Схему оптимального расположения ВЭУ и расчет выработки ими энергии выполнит португальская компания Megajoule. Производство компонентов для ВЭУ создадут на машиностроительном предприятии "Росатома" — заводе "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область). Эти компоненты будут выпускаться по технологии голландской компании Lagerwey.

Выставка Husum Wind 2017 проводится c 12 по 15 сентября в немецком городе Хузум. Выставка посвящена передовым технологиям в энергетике, которые представляют интерес для рынка Германии и соседних стран. В этом году в числе ключевых тем значатся вопросы тендерной политики, сервисного обслуживания энергообъектов и проблемы регулирования.