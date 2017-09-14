Суд признал банкротом обувного ритейлера Carlo Pazolini

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупного российского обувного ритейлера АО "Фирма "Анта" (бренд Carlo Pazolini) и открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщил в суде в четверг представитель временного управляющего Майи Яровиковой, на момент первого собрания кредиторов, которое прошло в августе, в реестр требований кредиторов "Анты" были включены требования на 6,4 миллиарда рублей. Все кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства.

Суд утвердил конкурсным управляющим арбитражного управляющего Сергея Бойко. Его отчет о ходе банкротства назначен на 5 марта.