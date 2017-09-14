Ка-226Т представили потенциальным заказчикам в Иране

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" провел в Тегеране конференцию для иранских министерств и ведомств, заинтересованных в покупке российских вертолетов Ка-226Т, сообщила в четверг пресс-служба холдинга.
В ходе конференции специалисты холдинга рассказали потенциальным заказчикам о технических характеристиках, особенностях эксплуатации и вариантах оснащения Ка-226Т. Стороны также обсудили валидацию сертификата Ка-226Т в Иране и организацию системы послепродажного обслуживания. Отмечается, что проект создания службы авиационной скорой помощи Ирана предусматривает закупку до 80 вертолетов легкого класса.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции — на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.