ФАС предлагает запретить госбанкам любые покупки банков

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает банкам, в которых доля государства превышает 50%, запретить осуществлять любые приобретения банковских активов за исключением случаев санации, заявил в ходе Международного банковского форума замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
"Доля тройки лидеров стабильна — и это госбанки, которые занимают на разных рынках от 58,8% до почти 63%. И то, о чем говорила (глава Банка России Эльвира — ред.) Набиуллина, что концентрация на рынках РФ является высокой — в 50-79 субъектах доля тройки лидеров составляет от 70 до 100%. Предполагаю, что коллеги Эльвире Сахипзадовне это показали", — рассказал Кашеваров.
"Возможно, надо задуматься о том, как нужно подходить к вопросу концентрации и согласованию сделок слияния. Здесь нам с Центральным банком предстоит определенная работа, и Николай Андреевич Журавлев (первый зампред комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам — ред.) уже говорил о том, что возможно надо будет законодательно ограничить долю госбанков. Это будет, наверное, проблематично сделать с точки зрения, что ее надо сперва посчитать", — сказал замглавы ФАС.
В банке ВТБ государству принадлежит 60,93% акций, основным акционером Сбербанка является ЦБ с долей 50% уставного капитала плюс 1 голосующая акция.