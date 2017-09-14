ФАС предлагает запретить госбанкам любые покупки банков

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает банкам, в которых доля государства превышает 50%, запретить осуществлять любые приобретения банковских активов за исключением случаев санации, заявил в ходе Международного банковского форума замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

"Доля тройки лидеров стабильна — и это госбанки, которые занимают на разных рынках от 58,8% до почти 63%. И то, о чем говорила (глава Банка России Эльвира — ред.) Набиуллина, что концентрация на рынках РФ является высокой — в 50-79 субъектах доля тройки лидеров составляет от 70 до 100%. Предполагаю, что коллеги Эльвире Сахипзадовне это показали", — рассказал Кашеваров.

"Здесь состояние, очевидно, стабильно, и, естественно, надо что-то с этим делать", — заметил он.

"Возможно, надо задуматься о том, как нужно подходить к вопросу концентрации и согласованию сделок слияния. Здесь нам с Центральным банком предстоит определенная работа, и Николай Андреевич Журавлев (первый зампред комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам — ред.) уже говорил о том, что возможно надо будет законодательно ограничить долю госбанков. Это будет, наверное, проблематично сделать с точки зрения, что ее надо сперва посчитать", — сказал замглавы ФАС.

"Но вот в каждом частном случае, когда доля конкретного банка превышает 50%, я имею в виду долю государства в конкретном банке, можно, наверное, рассуждать на тему запрета любого приобретения. Это сделать легче, и это администрируется лучше с тем, чтобы не наращивать, по крайней мере, долю государства. За исключением случаев, которые требуются в процедурах санации", — подытожил Кашеваров.

В банке ВТБ государству принадлежит 60,93% акций, основным акционером Сбербанка является ЦБ с долей 50% уставного капитала плюс 1 голосующая акция.