Набиуллина назвала Михаила Задорнова одним из сильнейших управленцев

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов является одним из сильнейших управленцев в банковском секторе РФ и имеет опыт антикризисного менеджера, что стало причинами его предстоящего назначения на должность главы банка "Открытие", который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"У Михаила Михайловича очень хорошая деловая репутация, доверие клиентов. Мы рассчитываем на то, что это поможет выстраивать эффективные отношения банка с текущими и потенциальными клиентами", — отметила она.
"Но буквально за ближайшие месяцы необходимо принять решения по капитализации банка и провести корпоративные процедуры. Банку предстоит большая работа по расчистке всех проблем и, главное, по выработке жизнеспособной бизнес-модели, которая будет генерировать доходы и будет прозрачной", — подчеркнула Набиуллина.
Новое правление "Открытия"
Вместе с тем Набиуллина указала, что ЦБ обсуждает с Задорновым, что KPI (ключевым показателем эффективности) правления может быть, в том числе, быстрое выведение банка на рынок.
"Я благодарен руководству ЦБ за доверие, потому что это действительно очень сложный случай. Будем вместе разбираться. Это очень серьезный вызов. Важно, что сегодня обозначили цели высокоприбыльной организации, перспективы — продажа акций инвесторам", — отметил Задорнов.
Глава "ВТБ 24" добавил, что назначение не означает, что он завтра прекращает заниматься вопросами, которыми занимался в ВТБ.
"Какие-то вещи я достаточно хорошо понимаю, знаю бизнес, понятны сильные стороны бизнес-модели. Пока об этом говорить рано. Пока временная администрация, руководители ЦБ, ее задачи — оценить объем проблем. Также очень важно — не потерять возможность изучить бизнес, потому что мы находимся в периоде бизнес-планирования. Сейчас что-то говорить рано. Сейчас я не в штате банка "Открытие", — отметил он.