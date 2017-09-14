Набиуллина назвала Михаила Задорнова одним из сильнейших управленцев

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов является одним из сильнейших управленцев в банковском секторе РФ и имеет опыт антикризисного менеджера, что стало причинами его предстоящего назначения на должность главы банка "Открытие", который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Михаил Михайлович — один из сильнейших управленцев в банковском секторе нашей страны, имеет опыт управления крупным банком, опыт антикризисного менеджмента, что очень важно в нашем случае, имеет опыт интеграции разных банков в группу, учитывая, что задача такая же стоит и перед группой "Открытие" — и там не только несколько банков, но и страховые компании, пенсионные фонды", — прокомментировала Набиуллина назначение Задорнова журналистам в кулуарах международного банковского форума в Сочи.

"У Михаила Михайловича очень хорошая деловая репутация, доверие клиентов. Мы рассчитываем на то, что это поможет выстраивать эффективные отношения банка с текущими и потенциальными клиентами", — отметила она.

Также глава регулятора добавила, что в настоящее время в банке "Открытие" работает временная администрация и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора.

"Но буквально за ближайшие месяцы необходимо принять решения по капитализации банка и провести корпоративные процедуры. Банку предстоит большая работа по расчистке всех проблем и, главное, по выработке жизнеспособной бизнес-модели, которая будет генерировать доходы и будет прозрачной", — подчеркнула Набиуллина.

Новое правление "Открытия"

Вместе с тем Набиуллина указала, что ЦБ обсуждает с Задорновым, что KPI (ключевым показателем эффективности) правления может быть, в том числе, быстрое выведение банка на рынок.

Также, по ее словам, в работе временной администрации Задорнов непосредственного участия не будет принимать. Однако в ЦБ рассчитывают, что в конце этого года — начале следующего года будет уже сформированное новое правление "Открытия".

"Я благодарен руководству ЦБ за доверие, потому что это действительно очень сложный случай. Будем вместе разбираться. Это очень серьезный вызов. Важно, что сегодня обозначили цели высокоприбыльной организации, перспективы — продажа акций инвесторам", — отметил Задорнов.

Глава "ВТБ 24" добавил, что назначение не означает, что он завтра прекращает заниматься вопросами, которыми занимался в ВТБ.

"Мы готовим и бизнес-программу на следующий год, и сам процесс интеграции у нас идет практически еженедельно, у нас есть время до конца года, чтобы определить, кто будет выполнять те или иные функции", — пояснил он.

"Какие-то вещи я достаточно хорошо понимаю, знаю бизнес, понятны сильные стороны бизнес-модели. Пока об этом говорить рано. Пока временная администрация, руководители ЦБ, ее задачи — оценить объем проблем. Также очень важно — не потерять возможность изучить бизнес, потому что мы находимся в периоде бизнес-планирования. Сейчас что-то говорить рано. Сейчас я не в штате банка "Открытие", — отметил он.