СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Банк России видит риски использования криптовалют и выступает против приравнивания их к иностранным валютам, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на полях ВЭФ-2017 высказал мнение, что все желающие, а не только квалифицированные инвесторы, должны иметь возможность покупать, продавать, обменивать и хранить криптовалюту в России, по аналогии с другими иностранными валютами. Ограничение, по его словам, должно быть только по расчетам внутри РФ.

"Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средства, которое применяется для расчетов за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам, потому что, я уже не раз объясняла, мы понимаем — есть иностранная валюта, есть государства, которые ее выпускают, есть экономики, есть центральные банки, которые за этим стоят. Здесь этот феномен (криптовалюты — ред.) менее понятен ", — подчеркнула глава ЦБ РФ, выступая на форуме, организованном ассоциаций банков "Россия".

Председатель совета Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, ранее выступая на форуме, заявил что в Госдуме был создан экспертный совет по финансовым технологиям, который будет анализировать ситуацию на разных направлениях использования современных технологий, в том числе в части криптовалют. По его словам, необходимо "легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться, ввести реестр майнеров и так далее".

"Я могу сказать, что у нас, конечно, здесь позиция жестче, чем позиция у Анатолия Геннадьевича (Аксакова). Мы видим, что криптомания — она опасна. Мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют", — отметила Набиуллина.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев ранее в четверг заявил, что министерство проработает идею крипторубля.