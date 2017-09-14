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Экономика

ЦБ выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютам

12:3914.09.2017
(обновлено: 12:44 14.09.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЭльвира Набиуллина на XV Международном банковском форуме Банки России – XXI век в Сочи. 14 сентябя 2017Эльвира Набиуллина на XV Международном банковском форуме Банки России – XXI век в Сочи. 14 сентябя 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Банк России видит риски использования криптовалют и выступает против приравнивания их к иностранным валютам, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Вывеска банка Открытие. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов на полях ВЭФ-2017 высказал мнение, что все желающие, а не только квалифицированные инвесторы, должны иметь возможность покупать, продавать, обменивать и хранить криптовалюту в России, по аналогии с другими иностранными валютами. Ограничение, по его словам, должно быть только по расчетам внутри РФ.

"Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средства, которое применяется для расчетов за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам, потому что, я уже не раз объясняла, мы понимаем — есть иностранная валюта, есть государства, которые ее выпускают, есть экономики, есть центральные банки, которые за этим стоят. Здесь этот феномен (криптовалюты — ред.) менее понятен ", — подчеркнула глава ЦБ РФ, выступая на форуме, организованном ассоциаций банков "Россия".

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель совета Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, ранее выступая на форуме, заявил что в Госдуме был создан экспертный совет по финансовым технологиям, который будет анализировать ситуацию на разных направлениях использования современных технологий, в том числе в части криптовалют. По его словам, необходимо "легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться, ввести реестр майнеров и так далее".

"Я могу сказать, что у нас, конечно, здесь позиция жестче, чем позиция у Анатолия Геннадьевича (Аксакова). Мы видим, что криптомания — она опасна. Мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют", — отметила Набиуллина.

Министр РФ Михаил Абызов на Московском финансовом форуме 2017 в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Абызов: криптовалюты уже невозможно игнорировать и запрещать
В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев ранее в четверг заявил, что министерство проработает идею крипторубля.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
Криптомонетки - в большинстве своём (при свободном доступе к майнингу и небольшом объёме премайна) НАДнациональное средство платежа, со степенью обеспеченности реальными ценностями от нуля до... не знаю. Основной страх для банкиров, исходящий от десятка видов таких монеток (всего видов больше сот тысяч, из которых 99 тысяч уже мертвы) - невозможность подмять под себя, чтобы стричь купоны и контролировать движуху.
Основной страх для простых людей - рандомная МММ-шность, которая случалась и с национальными валютами (зимбабвийский доллар), и с банковскими вкладами (например отказ СССР выдать гражданам депозиты со сберкнижек)
Основной страх для политики - разделение экономики и политики, т.е. отрыв от кормушки в той части, которая не основана на распродаже полезных ископаемых и леса.
12:55
14.09.2017
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