СМИ сообщили об отказе Венесуэлы от доллара при совершении нефтяных сделок

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили нефтяным трейдерам о том, что в стране больше нельзя будет совершать и принимать оплату по нефтяным сделкам в долларах, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Нефтяные трейдеры, которые экспортируют венесуэльскую нефть или импортируют нефтепродукты, уже начали переводить счета на евро валюту, сообщает издание. Данное решение является реакцией на санкции США. Министерство нефти Венесуэлы не дало комментариев изданию.

При этом в среду министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино, чьи слова приводило агентство Блумберг, также упоминал о том, что Венесуэла может начать продажу нефти не в долларовой валюте. В частности, по словам министра, которые приводило агентство, Венесуэла рассматривала продажу нефти в Китай в юанях.

Президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Венесуэла является участником венского соглашения по сокращению добычи нефти. В рамках этой сделки страна сокращает добычу на уровне 95 тысяч баррелей в день. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.